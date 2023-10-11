В ДТП с мусоровозом под Казанью погиб девятилетний ребенок

В результате дорожной аварии с участием мусоровоза под Казанью погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Трагедия произошла на автодороге Оренбург—Казань. В ведомстве считают, что водитель машины Skoda протаранил стоявший на краю проезжей части мусоровоз. В результате погиб девятилетний пассажир легковой машины.

На место ЧП выезжал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Проводится проверка. Детали трагедии выясняются.

"Ъ-Казань"