Жительница Башкирии обвиняется в деятельности экстремистской организации

Иглинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Нуримановского района Любови Поповой. Она обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, обвиняемая с 2020 года состояла в межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» (признанна экстремистской и запрещена решением Самарского областного суда). Зная о запрете организации, обвиняемая пропагандировала идеологию движения, передавала работникам местного отделения почты агитационные материалы с символикой организации для направления «в правоохранительные органы с требованием прекратить свою работу», участвовала в общих собраниях, а также активно пропагандировала идеи устно и через интернет, отмечается в сообщении.

Любовь Попова, чей супруг ранее был осужден за аналогичное преступление, не признает вину.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте