В Новосибирске разрабатывают беспилотник для прогноза погоды

Новосибирские ученые в 2023 году намерены представить беспилотник, который поможет точнее прогнозировать погоду. Разработкой занимаются представители Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и ученые из Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«До конца этого года будет испытан вариант прототипа для испытаний в аэродинамической установке, а к весне следующего года выйдем на летные испытания», - сообщили в пресс-службе НГТУ (цитата по ТАСС).

Ученые считают, что разработка позволит метеорологам получать больший массив данных при изучении ветровой обстановки, а также улучшить прогнозирование экологической ситуации.

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Александр Киселев