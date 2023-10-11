В Нижнем Новгороде из-за сломавшейся стиральной машины эвакуировали детский сад

Более 60 воспитанников и 18 сотрудников детского сада эвакуировали в Нижнем Новгороде 11 октября. По данным областного управления МЧС РФ, поводом для эвакуации стало сообщение о пожаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

В МЧС информация о возгорании поступила в 10:12 из детского сада на улице Челюскинцев в Автозаводском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в здании произошло короткое замыкание проводки в стиральной машине, установленной в подвале. Дальнейшего горения и распространения огня не последовало.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Андрей Репин