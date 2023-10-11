Тюменский губернатор посетил конференцию в Киргизии

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в X Российско-Кыргызской межрегиональной конференции в Джалал-Абаде (Киргизии). Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Мероприятие посвящено промышленной кооперации России и Киргизии. Александр Моор отметил, что Тюменская области является «надежным партнером» Киргизии, с которой региональные власти еще в 2019 году подписали соглашение о сотрудничестве.

Сейчас тюменские производители поставляют в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электрические машины, изделия из древесины, лекарства и продукты. За 2022 год внешнеторговый оборот с данным государством вырос в 1,6 раза.

«Мы наладили конструктивное взаимодействие с российско-киргизским фондом развития. Уверен, будут укрепляться наши связи в образовании и здравоохранении. Студенты из Кыргызстана учатся в тюменских вузах и профессиональных образовательных организациях. В наших клиниках в прошлом году медицинскую помощь получили почти пять тысяч граждан Кыргызстана»,— отметил Александр Моор.

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