«Россети Тюмень» направили на финансирование ремонтной кампании 2023 года 4,25 млрд рублей

В рамках подготовки к отопительному сезону «Россети Тюмень» провели капремонт почти 1 400 км линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и выше и более 500 единиц силового и коммутационного оборудования в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Затраты на финансирование ремонтной кампании в 2023 году составили 4,25 млрд рублей.



Все работы по подготовке субъектов электроэнергетики Приволжского и Уральского федеральных округов к зиме проходят по графику. Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов доложил об этом на федеральном штабе, который провел Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

К 1 октября основные мероприятия завершены. В «Россети Тюмень» проверена готовность 193 аварийно-восстановительных бригад (более 900 человек и почти 400 единиц спецтехники). При необходимости энергетики задействуют 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%.

На территории 18 субъектов ПФО и УрФО работают филиалы ПАО «Россети»: – МЭС Волги и МЭС Урала, компании «Россети Волга», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Урал» и «Россети Тюмень». Под управлением находятся около 140 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 247,3 ГВА, а также 649 тыс. км линий электропередачи.

АО «Россети Тюмень»