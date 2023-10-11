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В Екатеринбурге следователи проверяют самокатчиков, напавших на женщину

В Екатеринбурге следователи проверяют сообщения о нападении группы самокатчиков на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, трое самокатчиков сначала оскорбительно высказывались в адрес женщины, а затем с силой толкнули ее на землю. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе степень тяжести вреда, причиненного пострадавшей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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