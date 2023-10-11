В Первую РКБ в Ижевск поступил новый операционный микроскоп

Врачи Первой республиканской клинической больницы в столице Удмуртии провели первую операцию с использованием нового операционного микроскопа. Оборудование позволяет хирургу подробно рассмотреть оперируемую область и максимально точно провести операцию, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Как рассказал главный врач 1 РКБ Валерий Ватулин, в учреждение поступают пациенты с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения». Операционный микроскоп позволяет во время вмешательства провести ангиографию, а также оценить проходимость сосудов головного мозга и скорость кровотока. «Это позволяет значительно улучшить качество и результаты операций при сосудистой патологии головного мозга»,— отметил господин Ватулин.

Ежегодно с использованием микроскопа планируется проводить до 700 операций.