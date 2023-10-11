К 2025 году Татарстан намерен увеличить пассажиропоток речных перевозок в полтора раза

Татарстан к 2025 году намерен увеличить пассажиропоток речных перевозок до полмиллиона человек, что в полтора раза больше, чем сейчас. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Он отметил, что в настоящее время длина внутренних водных путей на территории Татарстана составляет 1 тыс. км. В данный момент в республике идет строительство новых причалов и ремонт существующих, также ведется ремонт флота. Татарстан в 2023 году купил три построенных на Зеленодольском заводе судна.

"Ъ-Казань"