В Югре задержали начальника одного из отделов полиции

Силовики задержали начальника отдела полиции №3 МОМВД «Нижневартовский» в городе Покачи. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следствия, в сентябре 2023 года силовики через третье лицо реализовал трубную продукцию массой более 70 тонн и стоимостью более 1 млн руб. Продукция, принадлежащая нефтедобывающей организации, ранее была изъята сотрудниками полиции при проверке сообщения о преступлении.

Материалы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, в результате оперативно-разыскных мероприятий были собраны сотрудниками РУФСБ по Тюменской области. Об этом «Ъ-Урал» уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного силовика.

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