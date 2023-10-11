Зарубежные СМИ: Интересы каких стран затрагивает война в Израиле?

Зависимость от оборудования и доверчивость могли стать главными ошибками израильских спецслужб. Как узнал The New York Times, вторжение исламистской группировки «Хамас» на территорию страны могло произойти из-за «множества нарушений безопасности» со стороны военных. Издание ссылается на высокопоставленные источники в израильских спецслужбах. Последние отмечают, что разведка была неспособна отслеживать ключевые каналы связи «Хамаса» и слишком полагалась на оборудование, которое нападавшие легко отключали. Кроме того, военные безоговорочно доверяли заявлениям лидеров боевиков, сделанным по частным каналам. Зарубежные СМИ между тем обсуждают, какие страны могут стать бенефициаром конфликта, а какие потерять возможность влиять на ситуацию в регионе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Биньямин Нетаньяху пока прямо не анонсировал наземную операцию, но она кажется неизбежной, пишет The Wall Street Journal. Авиаудары не смогут уничтожить сеть подземных тоннелей и складов «Хамаса», которые и сделали возможной субботнюю атаку. В то же время массовые жертвы уже в Палестине могут подорвать международную поддержку Израиля. И даже в случае уничтожения группировки, еще не факт, что он сможет управлять автономией.

В последние месяцы, напоминает Bloomberg, Израилю удалось улучшить отношения с Саудовской Аравией и другими арабскими странами. Наземная операция обнулит эти хрупкие успехи. Вырастет и риск перерастания конфликта в большую региональную войну. Иран уже заявил, что ответные действия «принесут еще большее бедствие» Израилю. США предостерегли Тегеран от вмешательства, направив в регион авианосную группу. Источник издания однако утверждает, что сопротивление в Газе может быть огромным, особенно если соседние страны предоставят подкрепление». Открыт и вопрос стоимости вторжения. В 2005-м Израиль вывел наземные войска из Газы как раз из-за непосильных расходов.

Атака может похоронить политическую карьеру Нетаньяху, пишет CNN. 10 октября премьер пытался договориться о формировании чрезвычайного «правительства единства», куда вошли бы и его оппоненты, в основном опытные военные. Самого Нетаньяху это временно оградило от призывов уйти в отставку. Ключевое разногласие сейчас касается требований оппозиции создать штаб для управления войной. Позиции Нетаньяху и так были ослаблены подозрениями в коррупции и протестами против судебной реформы.

Врасплох были застигнуты и США, сообщает Reuters. Неделю назад советник президента Джейк Салливан называл обстановку на Ближнем Востоке «самой спокойной за 20 лет» и призывал помогать Украине. Российская угроза была главной внешнеполитической ставкой Байдена. Он также старался помирить Израиль с саудитами, предлагая Эр-Рияду оборонную сделку для защиты от Ирана. Теперь за год до президентских выборов эти старания Байдена оказались подорваны, а США втянуты в конфликт.

Для Ирана же атака «Хамаса» уже стала тактической победой, заключает Bloomberg. Пока Саудовская Сравия сокращала нефтедобычу, Тегеран, несмотря на санкции, ее заметно нарастил. А учитывая, что Иран — ключевой сторонник «Хамас», заключает издание, США вряд ли смогут бесконечно сохранять невмешательство в добычу топлива в регионе.

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