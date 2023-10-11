Отменены торги на содержание самарских дорог зимой

Самарское УФАС приостановило определение подрядчика для содержания ряда самарских дорог зимой. Решение принято по жалобе ООО «Лидер». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суть жалобы в документе не раскрывается. Ее содержание будет опубликовано после рассмотрения в антимонопольной службе.

Работы по зимнему содержанию дорог в Самаре должны были быть проведены по заказу регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Стартовая цена контракта равна 465,5 млн руб.

Контракт предусматривает проведение работ на ул. Ново-Садовой на участке от ул. Полевой до пр. Кирова, а также на Красноглинском шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжском шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе) и на дороге «Волжский – аэропорт Курумоч». Контракт предполагалось исполнить до конца марта следующего года.

Георгий Портнов