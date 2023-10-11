Бесплатные автобусы решили запустить из Нижнего Новгорода до ТЦ «Мега»

Администрация торгового центра «Мега» с ноября планирует запустить бесплатные автобусы из Нижнего Новгорода. Транспорт будет ходить с 9:30 до 22:00 в выходные и праздники, сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автобусы будут ездить со средним интервалом 35-45 минут по двум маршрутам:

от автовокзала «Щербинки» через площадь Жукова и улицу Ларина;

от улицы Композитора Касьянова в Верхних Печерах через Академическую улицу и деревни Афонино и Ржавка.

Бесплатные автобусы до «Меги» отменили в мае 2013 года. Их заменили платным транспортом. До отмены автобусы отправлялись из микрорайонов Верхние Печеры и Щербинки-2 и от станции метро «Автозаводская».

Елена Ковалева