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Нижегородским ветеранам СВО для льгот на парковку нужен военный соцконтракт

Ветеранам СВО потребуется военный социальный контракта, заключенный с региональным министерством социальной политики, чтобы оформить разрешение на поучение льгот при использовании платных парковок в Нижнем Новгороде. По словам главы города Юрия Шалабаева, получить такое разрешение может сам участник СВО или его законный представитель.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Срок рассмотрения заявления и документов составит 20 рабочих дней. При подаче заявления нужно понадобятся документы, удостоверяющие личность участника СВО или его представителя, копии свидетельств о заключении военного социального контракта и регистрации транспортного средства.

Полученное разрешение даст право бесплатно оставлять на платных парковках один автомобиль.

Андрей Репин

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