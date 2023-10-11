Нижегородским ветеранам СВО для льгот на парковку нужен военный соцконтракт
Ветеранам СВО потребуется военный социальный контракта, заключенный с региональным министерством социальной политики, чтобы оформить разрешение на поучение льгот при использовании платных парковок в Нижнем Новгороде. По словам главы города Юрия Шалабаева, получить такое разрешение может сам участник СВО или его законный представитель.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Срок рассмотрения заявления и документов составит 20 рабочих дней. При подаче заявления нужно понадобятся документы, удостоверяющие личность участника СВО или его представителя, копии свидетельств о заключении военного социального контракта и регистрации транспортного средства.
Полученное разрешение даст право бесплатно оставлять на платных парковках один автомобиль.