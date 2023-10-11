«Ювелир открыла золотую эпоху дизайна Tiffany & Co.»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает про дизайнера Анджелу Каммингс, которая вписала свое имя не только в историю знаменитого бренда, но и основала собственную студию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gemx.club Фото: gemx.club

Недавно образовательная ювелирная платформа GemX объявила о лекции, посвященной Анджеле Каммингс, очень яркому ювелирному дизайнеру. Она родилась в Австрии, провела детство в США, а затем вернулась в Европу, где изучала искусство, геммологию и ювелирное дело. Потом приехала в Нью-Йорк, стала работать в Tiffany & Co. и открыла золотую эпоху дизайна марки.

С 1967 года и до своего ухода в 1982-м Анджела Каммингс завоевала невероятную популярность благодаря своим красочным, скульптурным украшениям, в которых необычные материалы сочетались с природными мотивами.

Самым интересным лично для меня в анонсе лекции была ссылка на статью New York Times из оцифрованных архивов. Написана она в 1983-м после ухода Каммингс из Tiffany. В ней журналист говорит с Анджелой как раз об ее уходе и приводит интересные цифры. Так, количество проданных украшений по ее дизайну в 1982 году составило 45 тыс. экземпляров на общую сумму около $10 млн, большие деньги по тем временам.

В материале также рассказывается, почему Каммингс ушла. В частности, из-за того, что, по ее мнению, бренд уже тогда двигался к масс-маркету и сталкивал лбами своих знаменитых дизайнеров. Кроме того, сама Каммингс хотела начать независимое дело вместе с мужем, который тоже уволился из Tiffany чуть раньше нее после 18 лет работы.

Ну а дальше уже из будущего я могу рассказать автору статьи: Каммингс основала Angela Cummings Inc., ставшую известной в мире дизайн-студию. Ее коллекции были представлены в ювелирных и универмагах по всему миру.

В 1990 году Angela Cummings Inc. заключила союз с Shiseido The Ginza, открыв отдельно стоящие бутики и корнеры в универмагах по всей Японии. Кроме ювелирных украшений, в коллекции Каммингс вошли аксессуары, корпоративные подарки и настольные предметы.