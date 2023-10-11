«Дурная слава острова началась с убийства молодой пары из Британии»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о загадочных случаях гибели туристов на тайском острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org

Страна улыбок сегодня — Таиланд, остров Ко Тао. До недавнего времени весьма популярный у дайверов и не только. Однако именно этот остров я бы путешественникам не рекомендовал — слишком много мрачных тайн повисло над райским местечком в последнее время. Его стали называть островом смерти. Причем почти все трагические случаи местная полиция квалифицирует как суицид.

Самоубийцей признали даже француза Димитри Повзе, которого нашли повешенным в гостиничном номере, но со связанными руками и рваными ранами на теле. Хотя началась вся дурная слава острова именно с убийства молодой пары из Британии. Но там все было очевидно: 23-летняя Ханна и 24-летний Дэвид погибли от удара мотыгой по голове. Суд назвал виновными троих приезжих из Мьянмы — нелегальных эмигрантов, из которых козлов отпущения сделать легче легкого…

В том же 2014 году погиб еще один британец — Ник Пирсон 25-ти лет. Он приехал в тропики с родителями встретить Новый год. По словам полиции, мужчина прыгнул или упал с обрыва и разбился насмерть. Но на его теле нашли серьезные повреждения, не имеющие отношения к падению. В следующем году были француз, о котором я уже говорил, и англичанка, скончавшаяся от какой-то загадочной болезни, в чем эксперты, знакомые с делом, сильно сомневаются.

Потом опять британец — Люк Миллер, найденный в бассейне со следами колючей проволоки на лице. И, наконец, 23-летняя россиянка-фридайвер Валентина Новоженова. Конечно, это самоубийство, дружно воскликнули полицейские. Они выудили из компьютера девушки переписку с психологом, где та жалуется на какую-то свою фобию, что полицейские моментально перевели как склонность к суициду.

Хотя, конечно, в прессе нет-нет да и всплывает информация о тайских мафиозных семьях, которые контролируют на островах все — от проституции и наркотиков до туризма. Они точно в курсе того, что произошло. А мы кроме пляжей и солнца ничего не знаем. Даже того, что знаменитым вонючим фруктом дуриан нельзя закусывать алкоголь. Может так скакануть давление, что действительно выйдет самоубийство. Уже были случаи…