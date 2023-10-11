Имущество ярославского санатория арестовали из-за долга в 19 млн

Ярославские судебные приставы арестовали имущество санатория из-за задолженности по налогам в 19 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. Речь идет о муниципальном санатории «Ясные зори».

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В пресс-службе пояснили, что санаторий некоторое время не платил налоги и у него накопилась задолженность в размере 19 млн руб. Судебные приставы наложили на санаторий ограничения, чтобы побудить его оплатить долг. Однако этого не произошло, и сотрудники ведомства лично посетили санаторий и арестовали три автомобиля.

«После ареста автомобилей, санаторий решил исполнить свои долговые обязательства и перечислил 19 млн. рублей налоговой. Однако аресты с имущества будут сняты лишь после оплаты исполнительского сбора, сумма которого составляет порядка 1,2 млн руб.»,— говорится в сообщении приставов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в санатории «Ясные зори», расположенном в Ярославском районе, демобилизованные проходят 10-дневный курс восстановительного лечения. В курс входят такие процедуры как лечебные ванны и души, теплолечение, массаж, лечебная физкультура, фитотерапия.

Алла Чижова