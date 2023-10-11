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обновлено 15:22

Экспорт семян вики из Удмуртии в Словению и Польшу вырос до 264 т

В октябре в Удмуртии состоялась отправка 44 т семян вики для промышленной переработки. Продукцию направили в Словению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Вся продукция прошла лабораторный контроль.

Всего с начала года из Удмуртии вывезли 264 т семян вики для промышленной переработки в Словению и Польшу. Годом ранее объем экспорта данной продукции составил 22 т, а поставлялась она в Белоруссию.

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