Экспорт семян вики из Удмуртии в Словению и Польшу вырос до 264 т

В октябре в Удмуртии состоялась отправка 44 т семян вики для промышленной переработки. Продукцию направили в Словению, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Вся продукция прошла лабораторный контроль.

Всего с начала года из Удмуртии вывезли 264 т семян вики для промышленной переработки в Словению и Польшу. Годом ранее объем экспорта данной продукции составил 22 т, а поставлялась она в Белоруссию.