В Тюменской области простились с двумя мобилизованными, погибшими в одном бою

В Голышманово (Тюменская область) простились с двумя мобилизованными, которые погибли в одном бою 30 сентября. Об этом сообщает портал 72.ru. Исполнительный секретарь Голышмановского отделения партии «Единая Россия» Альфия Игрушкина подтвердила изданию, одним из погибших был 22-летний Максим Андреев.

Мобилизованного похоронили 10 октября. У него осталась супруга. До начала СВО он занимался в Голышмановской спортивной школе. В 2018 году ему присвоено звание «Кандидат в мастера спорта. Он также учился в ТВВИКУ, откуда ушел спустя года после поступления.

Вторым погибшим мобилизованным оказался Александр Хафизов, прощание с котором состоялось 11 октября. Тюменец окончил Агропедагогический колледж, после чего пошел в армию. Затем работал заместителем директора в магазине «Монетка». По данным издания, у него остались жена и двое детей.

Обоих мобилизованных похоронили с воинским почестями. Они посмертно удостоены орденом Мужества.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте