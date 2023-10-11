В Прикамье перед судом предстанут предполагаемые члены преступного сообщества

Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончили уголовное дело в отношении 11 предполагаемых членов организованного преступного сообщества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, они специализировались на мошенничестве при продаже автомобилей. Для этого злоумышленники арендовали здание автосалона по ул. Рязанская, 103 в Перми, где работали под брендом «Империя Авто». Как сообщает МВД, они завлекали клиентов низкими ценами на автомобили и выгодными условиями кредитования.

«Как только покупатель выбирал понравившуюся ему машину, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим предоставляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена. В дальнейшем аферисты вынуждали их заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, утверждая, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку или могут лишиться автомобиля», - говорится в сообщении МВД.

В апреле 2019 года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка при поддержке бойцов спецназа пресекли преступную деятельность. Всего потерпевшими по делу были признаны 180 жителей Пермского края и Удмуртии. Задержанным было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Четверо злоумышленников признали вину и заключили досудебные соглашения.