На проект планировки территории на проспекте Октября выделят до 9,5 млн рублей

Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы ищет исполнителя для разработки проектов планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Октября, улицей Блюхера и местным проездом в Орджоникидзевском районе площадью 56 га, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 9,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 ноября. Работы, которые необходимо выполнить до 15 декабря, профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, исполнитель должен максимально сохранить деревья, велодорожки, внутриквартальные проезды и тротуары. В его задачи входит определение объема сноса строений и работ по комплексному благоустройству, предложения по размещению зарядных станций и стоянок для электромобилей и так далее.

Венера Хисамова

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