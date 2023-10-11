УФАС обвинило администрацию Чусового в нарушении закона при организации ритуальных услуг

Пермское УФАС России выявило нарушение закона в действиях администрации и городской думы Чусового в части предоставления полномочий по организации ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, местные власти неправомерно наделили унитарное предприятие (МУП «Полигон ТБО») полномочиями муниципальной похоронной службы, оказывающей услуги по погребению, а также полномочиями органа местного самоуправления, отвечающего за содержание кладбищ. Статус специализированной службы, оказывающей гарантированный перечень услуг на безвозмездной основе, не может служить основанием предоставления этой же службе исключительного права на оказание всего комплекса ритуальных услуг.

Пермское УФАС предупредило администрацию и городскую думу Чусового о необходимости отменить или внести изменения в соответствующие постановления местных органов власти, чтобы устранить антиконкурентную ситуацию на местном рынке ритуальных услуг. Предупреждение должно быть исполнено до 16 октября 2023 года.