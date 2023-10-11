«Представители нонконформизма миксуются с классиками русского пейзажа»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о топ-лотах, в частности, о картине «Обнаженная с совой» Льва Бакста, «Удаляющемся поезде» Исаака Левитана и «Композиции» Владимира Янкилевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея «Веллум» Фото: Галерея «Веллум»

На этой неделе на общей аукционной площадке Bidspirit проходят осенние онлайн-торги «Веллум». Завершится все очным аукционом 15 октября в 15:00.

Чем интересны торги? Всего выставляется около 80 лотов: Анненков, Бакст, Беленок, Бурлюк, Вечтомов, Гросицкий, Зверев, Инфанте, Кончаловский, Колейчук, Комар, Краснопевцев, Кропивницкий, Левитан, Немухин, Нисский и так далее, и так далее. То есть представители нонконформизма 60-70-х миксуются с классиками русского пейзажа и художниками «первого авангарда» 10-20-х.

Выделяются топ-лоты-миллионники. «Обнаженная с совой» — цветной карандашный рисунок Льва Бакста с оценкой ровно в 1 млн руб. Ассамбляж питерца Евгения Рухина «Рыба» (это, кстати, мой личный фаворит), оцененный в 1,5 млн руб.

Редкий ранний рисунок на картоне Исаака Левитана 1879 года — «Удаляющийся поезд» (7x13 см). Это яркий образец «промышленного искусства» в исполнении великого пейзажиста. Работа экспонировалась на юбилейной выставке в Третьяковской галерее в 1960 году. Она относится к серии живописных и графических работ на тему поездов и полустанков, выполненных художником в подмосковной Салтыковке, куда 18-летний Левитан переехал с семьей в 1879 году. Стартовая цена лота составила 2 млн руб.

«Портрет Веры Гастевой» кисти Олега Целкова 1973 года. Вообще, лица Целкова обычно имперсонифицированы. Однако именно этот портрет носит четкие узнаваемые черты конкретного человека, близкого друга Целкова Веры Гастевой. Любопытно, что художник верен себе: живое улыбающееся лицо при ближайшем рассмотрении оказывается маской, висящей на гвозде. Оценка — 2,5 млн руб.

А главным топ-лотом торгов станет масштабная двухметровая «Композиция» Владимира Янкилевского 1990 года. Как говорит Любовь Агафонова, основатель галереи и аукциона «Веллум», «метафизическая геометрия Янкилевского ярко отразилась в панно. Сакральный и эротический посылы художника своему зрителю». Стартовая цена этого лота также обозначена суммой в 2,5 млн руб.