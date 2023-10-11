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Половина Выборга осталась без воды из-за аварии

Коммунальная авария стала причиной отключения воды у 36 тыс. жителей Выборга, сообщили 47news.

В пресс-службе Леноблводоканала сообщили, что подача холодного водоснабжения была остановлена в 10:15 11 октября. Причиной стала авария на трубе, расположенной на улице Промышленной. Сейчас ее ремонтируют. Ориентировочно, работы завершат в 18:00.

На время отключения Леноблводоканал организовал подвоз воды к жилым домам. С 10:00 до 11:00 воду привезут по адресу: улица Рубежная, д. 28а, с 11:00 до 12:00 — Приморское шоссе, д. 8, с 12:00 до 13:00 — улица Кленовая, д. 2, с 13:00 до 14:00 — улица Сборная, д. 2, с 14:00 до 15:00 — улица Рубежная, д. 29, с 15:00 до17:00 — улица Сухова, д. 7а, с 17:00 до 18:00 — улица Гагарина, д.19.

Подробнее со списком домов, где отключено водоснабжение, можно ознакомиться на сайте Леноблводоканала.

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