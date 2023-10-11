В 2024 году в Татарстане вырастет стоимость социальных проездных для льготников

В 2024 году в Татарстане вырастет цена пополнения соцпроездных в общественном транспорте для льготной категории населения и для детей. Постановление об этом подписал глава правительства региона Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, стоимость проездного для льготной категории населения вырастет на 24 руб., до 605 руб., а для несовершеннолетних — на 15 руб., до 369 руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

"Ъ-Казань"