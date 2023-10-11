Адыгея заняла последнее место по скорости строительства многоэтажек

Один монолитно-кирпичный дом в Адыгее строят 1326 дней, или 3,5 года. Это самый медленный темп стройки среди регионов РФ со средней активностью строительства, сообщается на сайте Единого ресурса застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Среди всех регионов Адыгея занимает 71-е место. За три года по договору долевого участия в республике построили 364,3 тыс. домов.

Крым также относится к регионам со средним темпом строительства и занимает 53-е место. В республике строят один дом в среднем за 937 дней.

Лидером по скорости строительства среди регионов со средней активностью возведения жилья стала Оренбургская область — 388 дней. На втором месте оказалась Томская область (420 дней), на третьем — Марий Эл (464 дня).

Татьяна Ручкина

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