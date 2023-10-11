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Адыгея заняла последнее место по скорости строительства многоэтажек

Один монолитно-кирпичный дом в Адыгее строят 1326 дней, или 3,5 года. Это самый медленный темп стройки среди регионов РФ со средней активностью строительства, сообщается на сайте Единого ресурса застройщиков.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Среди всех регионов Адыгея занимает 71-е место. За три года по договору долевого участия в республике построили 364,3 тыс. домов.

Крым также относится к регионам со средним темпом строительства и занимает 53-е место. В республике строят один дом в среднем за 937 дней.

Лидером по скорости строительства среди регионов со средней активностью возведения жилья стала Оренбургская область — 388 дней. На втором месте оказалась Томская область (420 дней), на третьем — Марий Эл (464 дня).

Татьяна Ручкина

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