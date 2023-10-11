В Ярославле предложили объединить департамент градостроительства и КУМИ

В Ярославле предложили объединить департамент градостроительства и комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), поскольку подразделения наделены схожими полномочиями. Предложение сделал заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин на заседании комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

На заседании заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов рассказал о проекте решения муниципалитета о перераспределении полномочий подразделений мэрии. С такой инициативой выступила мэрия.

«Одно из изменений предполагает перераспределение полномочий по подготовке и проведению аукционов на право заключения договоров о комплексном развитии территорий. Сейчас работа по подготовке, принятию и реализации решения о комплексном развитии возложена на департамент градостроительства, а функция по проведению торгов закреплена за КУМИ. Сегодняшнее предложение предполагает перераспределение работы по проведению аукционов и их подготовки на департамент градостроительства, чтобы в полном объеме функция по комплексному развитию территорий была закреплена за департаментом градостроительства»,— сказал господин Гаврилов.

Зампред муниципалитета и председатель комиссии Олег Ненилин обратил внимание на то, что в целом департамент градостроительства и КУМИ выполняют одни и те же функции.

«Полномочия КУМИ и департамента градостроительства на стыке. Мы даже регламенты видим, когда КУМИ не принимает решение без департамента или наоборот. Не думали ли, не прорабатывали ли вопрос объединения этих подразделений под единое начало, либо другой формы реорганизации?»,— сказал господин Ненилин. На что заммэра ответил, что этот вопрос можно проработать.

«Обсуждать возможно все, но мы в любом случае не уйдем от межведомственного взаимодействия. У нас есть мэрия и 15 подразделений, мы можем и расширяться, и объединяться»,— пояснил господин Гаврилов.

Алла Чижова