День тихой памяти

Как сообщили «Ъ-Казань» в мэрии Казани, в этом году в городе не предполагается массовых публичных мероприятий (шествий, митингов, пикетов) в память о защитниках Казани, погибших при взятии города войсками Ивана Грозного в 1552 году. Чиновники не согласовали национальному движению «Азатлык» заявку на проведение митинга 15 октября с участием 100 человек. Участники движения говорят, что выйдут в ближайшее воскресенье на одиночные пикеты либо просто соберутся на территории Казанского кремля без каких-либо лозунгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов Фото: Кирилл Антонов

В Казани не будут проводиться массовые публичные мероприятия, посвященные «Дню памяти татарского народа» («Хэтер коне»). Прежде он ежегодно отмечался активистами татарского национального движения в середине октября в память о защитниках Казани, павших при взятии города в 1552 году войсками Ивана Грозного. В мэрии «Ъ-Казань» сообщили, что чиновникам поступила лишь одна заявка на проведение митинга от представителей союза татарской молодежи «Азатлык». Но это предложение не было согласовано. Иные уведомления в исполком Казани не поступили.

Активист «Азатлыка» Рафик Каримуллин сказал «Ъ-Казань», что чиновники заявку на митинг «практически даже не стали рассматривать». «Пришло письмо с ответом, будто мы не выполнили требование о подаче заявки за 10 дней. Мы в заявке время акции поставили на полдень, а заявку отнесли 5-го числа уже в конце рабочего дня»,— рассказал он. «Азатлык» хотел провести акцию с участием 100 человек 15 октября. В заявке было указано две площадки: сквер Тинчурина или площадь у театра им. Камала.

Войска Ивана Грозного взяли столицу Казанского ханства осенью 1552 года в результате третьего казанского похода. Именно в середине октября «Хэтер коне» отмечают татарские активисты и общественные деятели. С конца 1980-х годов они собирались на площади Свободы, а затем шли к Кремлю, где скорбели по павшим воинам Казанского ханства. С 2013 года власти Казани запретили проводить шествия в этот день, а митинги постепенно «вынесли» из центра города в «гайд-парк» в сквере Тинчурина.

Заявки на митинги, как правило, подавали представители Всетатарского общественного центра, но 10 июня 2022 года Верховный суд Татарстана признал ВТОЦ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. Иск подавала прокуратура Татарстана, которая заявила о наличии экстремизма в выступлениях татарских активистов на митинге в День памяти в 2019 году. В итоге последний митинг, организованный ВТОЦ, состоялся в 2021 году, после которого было возбуждено административное дело за разжигание вражды между русскими и татарами.

В прошлом году массовых публичных мероприятий в День памяти не было. Тем не менее активисты собирались с флагами у Казанского кремля.

Ранее активисты также направляли в Госсовет Татарстана обращение с просьбой сделать 15 октября официальной датой в республике. Но на сессии его не рассматривали, хотя в его поддержку высказывался депутат «Единой России», председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдуллин. «Тогда все другом с другом воевали, кого-то сейчас обвинять — нет смысла. Чтобы в будущем не было геополитических катастроф, наверное, надо помнить свою историю»,— пояснял он «Ъ-Казань».

В союзе «Азатлык» не намерены оспаривать в суде отказ мэрии согласовать митинг. «Не видим смысла»,— признался «Ъ-Казань» Рафик Каримуллин. Он отметил, что сейчас активисты думают, в каком формате отметить памятную для активистов дату. Он не исключил, что представители движения выйдут на одиночные пикеты, которые не нужно согласовывать с властями.

Один из представителей татарского движения сказал «Ъ-Казань», что активисты могут просто собраться на территории Казанского кремля без каких-либо лозунгов.

Памятные мероприятия «Хэтер коне» также проводит Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана. Однако в 2021 году на заседании совета аксакалов ДУМ было принято решение, что мусульмане в республике будут отмечать эту дату по лунном календарю (хиджре) — в 13-й день месяца шавваль. Таким образом, дата памятного дня у ДУМ Татарстана стала плавающей. В этом году она пришлась на начало мая.

Источник «Ъ-Казань», близкий к муфтияту, подтвердил, что в октябре ДУМ не планирует никаких памятных мероприятий.

Кирилл Антонов