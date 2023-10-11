В Екатеринбурге презентовала проект реконструкции театра «Колизей»

В Екатеринбурге готовятся к реконструкции театра «Колизей», который находится в центре уральской столицы, рассказали в пресс-службе мэрии. Сейчас площадку занимает коллектив «Провинциальные танцы», а также там ежемесячно проходят спектакли театра городских окраин «Игра».

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Сейчас ведется подготовка научно-проектной документации, а работы по реконструкции хотят начать летом следующего года, сообщает ЕАН со ссылкой на главу управления культуры администрации Екатеринбурга Илью Маркова. На работы планируют выделить около 300 млн руб. из городского бюджета.

По словам художественного руководителя театра Татьяны Павловой, планируется увеличить высотность здания за счет мансарды и изменить интерьер.

Напомним, здание первого городского театра «Колизей» расположено на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта. Оно было построено в 1847 году, а с 1912 года в нем велись кинопоказы. Его площадь — 2,2 тыс. кв. м. В 2020 году в здание переехал екатеринбургский театр «Провинциальные танцы». Театр «Провинциальные танцы» появился 70 лет назад в школе на Уралмаше, а сегодня его репертуар составляет более 15 спектаклей, играют в которых дети и взрослые.

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