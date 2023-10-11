«Турпоток был настолько хорош, что ряд отелей даже попытались отказаться от работы с туроператорами»

Власти Сочи сообщили, что с начала года на курорте отдохнули 6 млн гостей, а к концу года их количество должно достигнуть 7,4 млн человек. Это, по словам чиновников мэрии, позволит поставить очередной рекорд по объему турпотока в олимпийской столице. Предварительные итоги сезона комментирует председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором Дмитрий Богданов

Фото: предоставлено автором

«Высокий сезон этого года для туристической отрасли Сочи стал рекордным как по числу принятых туристов, так и по заработанным отраслью деньгам. Турпоток в этом году был настолько хорош, что ряд отелей даже попытались (правда, безуспешно) отказаться от работы с турагентами и туроператорами. Осень тоже ожидается рекордная. Очень плотно идут продажи по отелям до середины ноября, по санаториям — до начала декабря. В некоторых санаториях даже до середины декабря нет мест. По итогу можно констатировать: если не случится никакого форс-мажора, можно будет поднимать бокалы за хороший сезон.

Конечно, политические и внешнеэкономические факторы оказали существенное влияние на логистику, которая для черноморских курортов является определяющим фактором. Дело в том, что со всего черноморского побережья самолеты принимает только аэропорт Сочи — отсюда увеличенный турпоток на курорт.

Вторая причина роста — турки в этом году очень сильно подняли цены. Мы видим, что турпоток в Турцию очень сильно уступает показателям 2019 года, и понимаем, что те, кто не поехал в Турцию, поехали в первую очередь в Сочи и в Кавминводы.

Третий фактор — это Крым, куда поток снизился, и часть туристов оттуда перетекла на Кубань, немного в Абхазию.

И четвертое, что дало такую статистику, Сочи стал международным хабом — люди, которые летят за рубеж, останавливаются в Сочи на несколько дней. Там они снимают номера в гостиницах, питаются в кафе и считаются как отдыхающие.

Какие прогнозы на следующий год. Мы ждем очень серьезной коррекции по ценам от турков. Они действительно в прошлом году на радостях сильно подняли цены. Кроме того, крупные туроператоры планируют, что часть людей уйдет на Анапу, Геленджик, а возможно, и на Крым. И тут для сочинских отелей важно будет правильное позиционирование, чтобы удержать клиента».

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