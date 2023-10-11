Водителям Челябинской области рекомендует не ездить 12 октября по трассе М5
Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям Челябинской области воздержаться от поездок по федеральной трассе М5 «Урал» 12 октября. Ожидается затрудненное движение на ряде участков из-за необходимости завершить дорожный ремонт пока сохраняется благоприятная погода, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
Заторы на федеральной трассе ожидаются в течении дня 12 октября на участках от Челябинска до границы с Башкирией. «Просим водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием, по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 Москва –Челябинск 12 октября либо перенести его на другой день»,– говорится в сообщении.
ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“» сообщает, что 12 октября с 9 до 14 часов в Ашинском районе перекроют участок трассы М5 – от 1565 км до 1576 км для проведения еженедельных буровзрывных работ. Ведомство также призывает водителей перенести запланированные на 12 октября поездки по трассе М5 на другой день.