Почти половина краснодарцев поддерживает законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

В Краснодаре законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддержали 48% жителей. Такие данные публикует рекрутинговый портал SuperJob на основе опроса среди представителей экономически активного населения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает установление нулевой налоговой ставки на годовой доход до 360 тыс. руб. Для годовых доходов от 360 тыс. до 5 млн руб. ставка НДФЛ останется на уровне 13%, для более высоких доходов — более высокий процент. Около 15% и ставка в 603,2 тыс. руб. будет взиматься с ежегодного дохода от 5 млн до 10 млн руб., 25% и порядка 1,3 млн — при доходе от 10 до 50 млн руб. В случае, когда доход превышает 100 млн руб., предполагается ставка в 26,3 млн руб. и 35% с суммы.

Каждый восьмой житель кубанской столицы одобряет только введение нулевой ставки НДФЛ до 360 тыс. руб. в год, каждый шестой — только повышенные ставки НДФЛ для доходов от 5 млн руб. в год. Лишь 8% респондентов высказались против инициативы.

Вячеслав Рыжков

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