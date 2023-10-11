Грузооборот в Азово-Черноморском бассейне с января по сентябрь вырос на 18,7%

За первые девять месяцев текущего года грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 226,5 млн т, что на 18,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Согласно данным ведомства, перевалка сухих грузов увеличилась на 29,3% — до 110,2 млн т. Объем грузооборота наливных грузов составил 116,3 млн т, что на 10,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Общий рост грузооборота портов России составил 9%, достигнув 675,3 млн т.

«Основной вклад в позитивную динамику, как и прежде, обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% до 344,4 млн т. Наливные грузы прибавили 1,5% и составили 330,9 млн т»,— отметила пресс-служба Росморречфлота.

Анастасия Назарова