«РИА Новости»: беспилотник атаковал колонию в Брянске

Беспилотник ударного типа сегодня, 11 октября, утром атаковал исправительную колонию №2 в Брянске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным агентства, в этой колонии содержатся украинские военнопленные.

«Сообщение о падении беспилотника ударного типа на территории исправительной колонии №2 УФСИН России на улице Котовского, 39 поступило в 17.25 мск вторника»,— сообщил собеседник агентства «РИА Новости».

Сегодня, 11 октября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили два беспилотника, один из них — на подлете к Брянску. Telegram-канал Mash сообщил, что за три дня дроны атаковали брянскую ИК-2 дважды. По информации Mash, в этой колонии находятся бывшие украинские бойцы и диверсанты.

Анастасия Ларина