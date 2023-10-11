Самолет из Уфы экстренно приземлился в Ижевске из-за технической неисправности

В столице Удмуртии на запасной аэродром приземлился самолет ЯК-42, следовавший из Уфы. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 11 октября около 6:19. Причиной стала техническая неисправность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что посадка прошла благополучно. О пострадавших пассажирах или членах экипажа не сообщается. Воздушное судно эксплуатировала авиакомпания «Ижавиа», на борту находилось 44 пассажира и семь членов экипажа. Пассажиры на время ожидания вылета по маршруту размешены в гостинице.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, после чего при наличии оснований примет меры реагирования. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле.