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Самолет из Уфы экстренно приземлился в Ижевске из-за технической неисправности

В столице Удмуртии на запасной аэродром приземлился самолет ЯК-42, следовавший из Уфы. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 11 октября около 6:19. Причиной стала техническая неисправность.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что посадка прошла благополучно. О пострадавших пассажирах или членах экипажа не сообщается. Воздушное судно эксплуатировала авиакомпания «Ижавиа», на борту находилось 44 пассажира и семь членов экипажа. Пассажиры на время ожидания вылета по маршруту размешены в гостинице.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, после чего при наличии оснований примет меры реагирования. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле.

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