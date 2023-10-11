Старший тренер «Молота» получил повышение

Павел Зубов назначен на пост главного тренера ХК «Молот», сообщает пресс-служба клуба. В команду он пришел в сентябре на позицию старшего тренера «Молота». Федеральные журналисты прочили господину Зубову пост главного тренера, которую до недавнего времени занимал гендиректор клуба Александр Гулявцев.

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Как сообщает пресс-служба клуба, Павел Зубов дважды становился чемпионом России (1994, 1996), на тренерской работе — с 2009 года. Входил в тренерские штабы «Сибири» (Новосибирск), «Локомотива» (Ярославль) и казанского «Ак Барса».

Напомним, что 15 сентября в отставку был отправлен почти весь тренерский штаб пермской хоккейной команды.

На пост старшего тренера команды назначен Роберт Харисов, также трудоустроившийся в «Молоте» этой осенью. Ранее он входил в тренерский штаб основной команды «Нефтехимик», выступающей в КХЛ.