Старший тренер «Молота» получил повышение
Павел Зубов назначен на пост главного тренера ХК «Молот», сообщает пресс-служба клуба. В команду он пришел в сентябре на позицию старшего тренера «Молота». Федеральные журналисты прочили господину Зубову пост главного тренера, которую до недавнего времени занимал гендиректор клуба Александр Гулявцев.
Фото: Хоккейный клуб «Ак Барс»
Как сообщает пресс-служба клуба, Павел Зубов дважды становился чемпионом России (1994, 1996), на тренерской работе — с 2009 года. Входил в тренерские штабы «Сибири» (Новосибирск), «Локомотива» (Ярославль) и казанского «Ак Барса».
Напомним, что 15 сентября в отставку был отправлен почти весь тренерский штаб пермской хоккейной команды.
На пост старшего тренера команды назначен Роберт Харисов, также трудоустроившийся в «Молоте» этой осенью. Ранее он входил в тренерский штаб основной команды «Нефтехимик», выступающей в КХЛ.