Арестованный начальник кубанского ГУ МЧС Олег Волынкин находится в больнице

Олег Волынкин, руководитель главного управления МЧС по Краснодарскому краю, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, в настоящее время находится в московской клинической больнице 24, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на защиту обвиняемого. В ходе рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения 28 сентября в Басманном суде Москвы господин Волынкин сообщил, что страдает рядом тяжелых заболеваний, в том числе онкологическим заболеванием.

По данным СМИ, уголовное преследование Олега Волынкина связано с исполнением контракта по ремонту двух пожарно-спасательных частей (ликвидация просадки грунта перед гаражными боксами). Из бюджета на закупку материалов для ремонта было выделено 7,4 млн руб., исполнителем контракта был краснодарский индивидуальный предприниматель Андрей Кольцов. Следствие считает, что предприниматель не полностью исполнил условия контракта, однако от ГУ МЧС ему была перечислена сумма в полном объеме, переплата составила 3 млн руб. Акт приема работ подписал Олег Волынкин. В ходе судебного заседания о мере пресечения высокопоставленный сотрудник МЧС признал вину и объяснил, что слишком доверял починенным. По его словам, ущерб государству уже возмещен.

В мае текущего года Советский районный суд Краснодара признал Андрея Кольцова виновным в совершении особо крупного мошенничества и приговорил его к условному сроку. Как следует из приговора, ИП Кольцов вернул в бюджет необоснованно полученные средства.

Анна Перова, Краснодар