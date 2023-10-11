В мэрии Анапы ответили, когда в городе включат отопление

В Анапе отопление включат не ранее 15 октября, если не поступит других распоряжений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

«Чтобы был произведен запуск системы центрального отопления, среднесуточная температура должна установиться на отметке +8 градусов и держаться в течение пяти дней подряд»,— напомнили в мэрии Анапы.

В этом году на курорте котельные планируют начать запускать с 16 октября. В первую очередь тепло подадут в социальные учреждения: школы, детсады, поликлиники и больницы. Только после этого отопление включат в жилых домах. Подача тепла будет производиться поэтапно в течение нескольких дней.

Вячеслав Рыжков

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