Нижегородские медучреждения не спешат договариваться с Соцфондом о пенсиях

Не все учреждения здравоохранения Нижегородской области заключили соглашение с Соцфондом об электронном взаимодействии по вопросам пенсионного учреждения. Документ позволяет подтвердить стаж медработников, дающий право на досрочную страховую пенсию, сообщили «Ъ-Приволжье» в Соцфонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что юристы профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области судятся за увеличение пенсионных выплат медикам. Ежегодно представители профсоюза подают полсотни исков к Соцфонду на миллионы рублей. Одной из причин недоплат юристы называют простандарт наименования должностей сотрудников здравоохранения, отклонения от которого служат поводом для отказа в увеличении пенсий.

В Соцфонде подтвердили, что список должностей и категорий, установленный нормативными актами еще с 1959 года, не подлежит расширенному толкованию. Поэтому медикам и приходится доказывать право на досрочную пенсию: наименования должностей и медучреждений в их трудовых книжках не соответствуют спискам и правилам, утвержденным постановлениями правительства РФ. Тем не менее, Соцфонд старается заранее проверять документы будущих пенсионеров, подтверждающих их стаж. Для этого с медучреждениями заключают соглашение о сотрудничестве в части электронного информационного документооборота.

Однако руководство больниц и поликлиник не спешит сотрудничать с фондом. «Так, например, из десяти учреждений здравоохранения Автозаводского района Нижнего Новгорода соглашение заключили только четыре. При этом документы, необходимые для установления пенсии, в электронном виде по защищенным каналам связи данными учреждениями заблаговременно не представляются», — добавили в фонде, призвав работодателей активнее сотрудничать с фондом.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Приволжье» «Врачи попросили начислить».

Владимир Зубарев