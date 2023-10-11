Создателя кафедры информтехнологий нашли мертвым в коридоре ННГУ

Создатель и заведующий кафедрой информационных технологий в физических исследованиях Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, профессор Владимир Фидельман скончался на работе. Об этом сообщается в официальной группе физического факультета ННГУ в социальной сети ВКонтакте.

По данным Государственной инспекции по труду, тело профессора Фидельмана было обнаружено утром 10 октября при уборке служебных помещений — работник, услышав шум, вышел в коридор и обнаружил пострадавшего лежащим на полу лицом вниз.

Сотрудник университета сообщил о случившемся одному из преподавателей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть завкафедрой. Гострудинспекция по труду выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.

Андрей Репин