Бюджет ХМАО в 2023 году может увеличиться на 63 млрд рублей

В 2023 году бюджет Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) может увеличиться на 63 млрд руб. — до рекордных 364 млрд руб. Соответствующее предложение, внесенное региональным правительством, будет рассмотрено на внеочередном заседании думы ХМАО в четверг, 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе думы Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам депутата думы Югры Андрея Осадчука, дополнительные средства планируется направить на увеличение зарплат бюджетникам, а также на новые стройки и на социальные льготы. Около 700 млн руб. предлагается направить на увеличение зарплат учителям, а также на покупку новых учебников для школ региона.

Как сказано в сообщении думы, на строительство медицинского стационара в Урае при увеличении регионального бюджета могут выделить 440 млн руб., на Нефтеюганскую районную больницу — 290 млн руб., на поликлинику в Березовском районе — 31 млн руб.

На реконструкцию инженерной инфраструктуры в Нягани и Нефтеюганске планируется потратить по 325 млн в текущем году и еще столько же в следующем. «Среди предложенных правительством бюджетных поправок особо выделяются дополнительные 13 млрд руб., которые власти Югры хотели бы успеть направить в этом году на строительство второго моста через Обь в районе Сургута»,— передают в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2022 года в ХМАО приняли бюджет с дефицитом в 42,3 млрд руб. на 2023 год. Планировалось, что доходы бюджета в текущем году составят 287,2 млрд руб., а расходы — 329,5 млрд руб.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте