Ростовский лекторий объединил пожилых людей со всей России

В сентябре подопечные фонда «Старость в радость» стали участникам интеллектуальной игры «Снова в школу». Онлайн-викторина собрала пожилых людей и людей с инвалидностью из более чем 25 домов-интернатов со всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А. Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А.

Третий год подряд ростовский лекторий «Маяк» при поддержке банка «Центр-инвест» реализует проект «Маяк в радость», в рамках которого проводит интеллектуальные встречи для подопечных фонда «Старость в радость»: онлайн-викторины и онлайн-экскурсии. За это время участниками проекта стали более 2000 слушателей из 150 социальных учреждений со всей страны.

На онлайн-викторине, которая прошла 19 сентября 2023, бабушки и дедушки согласились немного побыть в роли школьников. Подробностями поделилась Дарья Морозова, куратор проекта «Маяк в радость»: «Подопечные Фонда сегодня вспоминали ответы на вопросы, которые задавались им в школьные годы на разных предметах, а также угадывали, в какой стране находится самая большая школа, а в каких учебных заведениях дневной сон на партах является обязательным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А. Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А. Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А. Следующая фотография 1 / 3 Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А. Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А. Фото: предоставлено ИП Семёновой Е.А.

Подопечные Фонда очередной раз удивили организаторов своими знаниями, доказав, что даже спустя годы были бы в школе отличниками.

Жители «домиков» поделились, что не могли сдержать смех, услышав о факте, что в Австралии существуют специальные школы, в которых попугаев учат говорить и даже ставят им оценки и оставляют на второй год. И, как по традиции, самым успешным раундом стал тот, где прозвучали вопросы о советском кинематографе, с которыми участники викторины справились «на отлично». Следующая викторина состоится уже в конце октября.

ИП Семенова Е.А.