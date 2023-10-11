В Тюменской области пятый день ищут потерявшегося в лесу 81-летнего пенсионера

В Тюменском районе пятый день ищут 81-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Мужчина пропал 7 октября в лесу в районе деревни Речкина, куда он приехал с двумя товарищами для сбора дикоросов. Разделившись, они ушли вглубь леса, однако к автомобилю вернулись только двое.

Вечером того же дня к поискам мужчины были подключены сотрудники полиции и добровольцы, а затем представители Тюменской областной службы экстренного реагирования и МЧС. В поисках задействованы поисковые собаки, беспилотники и квадроциклы.

Сейчас обследован лес и заболоченная местность на площади более 4 кв. км. В поисках задействованы 30 человек и 10 ед. техники.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте