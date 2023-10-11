ЮУЖД обновит поезда Челябинск — Санкт-Петербург

До конца этого года на Южно-Уральскую железную дорогу поступят 16 вагонов нового модельного ряда. Их направят на маршруты Челябинск — Санкт-Петербург (№145/146) и Оренбург — Санкт-Петербург (№105/106), сообщают в ЮУЖД.

Новые вагоны выполнены в виде двухвагонных сцепов. Они оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, биотуалетами, душевыми модулями, кулерами с питьевой водой, баками для раздельного сбора мусора. В вагонах предусмотрены детские купе для проезда семей.

«Обновленный подвижной состав будет обслуживаться перевозчиком — Уральским филиалом Федеральной пассажирской компании»,— уточняют в ЮУЖД.

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