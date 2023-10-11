В Саратовкой области чиновники незаконно сдали в аренду 98 гектаров

Суд по иску прокуратуры Дергачевского района Саратовской области признал незаконным договор аренды 98 га земли, заключенный между муниципалитетом и физлицом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры в 2023 году администрация Дергачевского муниципального района сдала в аренду более 98 га земли, предназначенной для выпаса сельскохозяйственных животных. Согласно закону, физическому лицу для ведения подсобного хозяйства нельзя выдать более двух гектаров.

Надзорное ведомство потребовало признать заключенный договор аренды ничтожным — суд удовлетворил требования.

Таким образом 98 га вернулись в муниципальную собственность.

Никита Маркелов

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