Кубанским СМИ предоставят субсидии на возмещение зарплат сотрудникам

Власти Краснодарского края предоставят субсидии некоторым кубанским СМИ на возмещение части затрат на оплату труда работников за период с апреля по сентябрь текущего года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Подать заявку на получение субсидии могут юрлица, основным видом деятельности которых является «Печатание газет» и «Деятельность в области телевизионного и радиовещания». СМИ при этом не должно являться государственным или муниципальным учреждением, однако в то же время доли в уставном капитале юрлица должны находиться в государственной собственности Краснодарского края, либо же юрлицо должно быть государственным унитарным предприятием региона. У претендующих на предоставление субсидии организаций должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. СМИ также не должно быть иностранным юрлицом.

Выплата составит по одному МРОТ (16 242 рубля) на каждого сотрудника организации по состоянию на 31 марта 2023 года. При этом количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% от количества работников по состоянию на 31 марта 2023 года.

«Результатом предоставления субсидии является сохранение организацией не менее 90% от количества работников по состоянию на 31 декабря 2023 года по отношению к количеству работников по состоянию на 31 марта 2023 года, значение которого устанавливается в соглашении»,— сказано в постановлении.

Вячеслав Рыжков

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