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Поставить прививки от гриппа можно на базе ТЦ в Ижевске и Можге

В Удмуртии продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа на базе торговых центров. Поставить прививки в Ижевске можно будет 12 и 13 октября с 15:00 до 19:00 в торговых центрах «Талисман» и «Флагман Дисконт, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, выездные бригады начнут работать в Можге с ТЦ «Рояль». Принимать будут 11 и 12 октября с 10:00 до 14:00.

Пункт вакцинации также работает в Республиканском центре общественного здоровья в Ижевске. Поставить прививку можно и в поликлинике по месту жительства

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