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На каждого жителя Нижегородской области приходится по 1,2 тысячи деревьев

В Нижегородской области на одного жителя приходится 1,2 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект». По данным ведомства, лесами покрыто 47,8% площади региона, это более 4 млн га.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе первого цикла государственной инвентаризации лесов установлено, что общий запас деревьев в Нижегородской области составляет 835,2 млн кубометров.

Всего в регионе произрастает более 3,8 млрд деревьев. Ежегодно они поглощают 12 млн т углерода. Самое распространенное лиственное дерево в регионе — береза, которая занимает 35% всей лесной площади. Наиболее распространенное хвойное дерево — сосна, она занимает 25% лесной площади. Также встречаются ель, осина, дуб, клен, ива, вяз, рябина. Всего в Нижегородской области сосредоточено 0,6% запасов леса всей России.

Почти 95% лесных насаждений располагается на землях лесного фонда, около 1,2% приходится на особо охраняемые территории, в том числе на государственный природный биосферный заповедник «Керженец» и природный парк «Воскресенское Поветлужье». Также на территории региона созданы 32 государственных заказника.

Андрей Репин

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