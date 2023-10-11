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Триптих на стене нижегородского дома номинирован на премию «Золотой Трезини»

Отреставрированный советский триптих «Связь времен», нанесенный на стену бывшего дома купца Мичурина в Нижнем Новгороде, номинирован на международную премию «Золотой Трезини». Как сообщает администрация города, в 2022 году панно было отреставрировано.

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Работу выполнил художник-монументалист Владимир Арискин, он же создал триптих 35 лет назад.

При реставрации панно было очищено от грязи, на нем восстановили утраченные элементы, цвет и рисунок с помощью современных материалов.

Андрей Репин

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