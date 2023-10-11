В Сириусе выберут «Водителя года 2023»

Одно из самых масштабных событий в транспортной отрасли — VI межрегиональный Конкурс водительского мастерства среди водителей автобусов — «Водитель года».

Фото: АРОРС «СТК»

Впервые в конкурсе будут соревноваться за звание участники из новых регионов — ДНР и ЛНР! Всего же ожидается около 100 водителей автобусов из разных регионов страны. 26-27 октября в Сириусе они устроят гонки на автобусах. Но, по своим правилам.

На трассе «Сочи Автодром» участников конкурса «Водитель года» ждут специальные этапы для разных классов автобусов.

Лучших определят по итогам двух туров. Первый — это экзамен на знание ПДД. После чего покажут мастерство в «Скоростном маневрировании». В финале участникам предстоит пройти этап «Скоростное прохождение маршрута повышенной сложности».

Фото: АРОРС «СТК»

В этот же день в Сириусе пройдёт Южный транспортный форум на тему «Обновление. Цифровизация. Кадры».

На мероприятии обсудят комплекс вопросов, связанных с модернизацией и развитием транспорта. Одна из главных тем — Транспортная стратегия России до 2030 года. Сюда входит и один из самых острых вопросов, который беспокоит на сегодняшний день транспортную сферу всех регионов страны — кадровый голод. Чтобы обозначить вектор движения, уже сейчас необходимо знать ответы.

Фото: АРОРС «СТК»

Основные темы форума:

«Развитие общественного транспорта в России. Каким он будет в 2030 году?

Цифровизация транспорта. Что такое цифровой профиль перевозчика и как цифра изменит отрасль.

Кадровое обеспечение отрасли пассажирских перевозок

Экономика перевозок. Может ли пассажирский транспорт быть эффективным?

Фото: АРОРС «СТК»

В работе форума примут участие представители Министерства транспорта РФ, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ, руководители автотранспортных предприятий субъектов РФ, профильные ассоциации и союзы в сфере транспорта субъектов РФ.

Проведение Конкурса и Форума приурочено ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

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